Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду снижаются более чем на 3%.

По состоянию на 19:05 мск стоимость сентябрьских контрактов на Brent опустилась на 1,56 доллара (3,1%) — до 48,05 доллара за баррель. К этому времени котировки августовских фьючерсов на нефть WTI снизились на 1,74 доллара (3,7%) и составили 45,33 доллара за баррель.



«Распродажи начались на сообщениях о том, что Россия не заинтересована в дальнейшем сокращении объемов добычи нефти. Котировки остановились на некоторое время, а с наступлением американской сессии падение только ускорилось», — комментирует старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

По ее словам, публикуемые в четверг данные Минэнерго США могут только подлить масла в огонь, если покажут рост добычи или увеличение объемов запасов в подземных хранилищах.

Кроме того, добавляет эксперт, есть и фактор сезонности: последние три года нефть в июле падала: на 6% в 2014-м, на 18% в 2015-м и на 13% в 2016-м. «Возможно, сегодня мы увидели начала новой волны распродаж. Ближайшая целью по Brent располагается в районе 46,9 доллара за баррель», — отмечает Афанасьева.

В свою очередь старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова указывает, что «происходящее в нефти выглядит настолько закономерным, что иного ожидать было бы сложно». «После неудавшегося теста 50 долларов за баррель Brent и появления новых неприятных нюансов в вопросе исполнения соглашения ОПЕК+ «быки» убедились в бессмысленности новых покупок и сдались. Техническая коррекция плавно переходит в полноценный откат с первой целью на 47,6 доллара, далее – 47,1 доллара», — говорит она.

По мнению аналитика, многое будет зависеть от вечерней статистики по запасам от API. «Если в отчете будет отражен рост и для параметров нефти, и для бензина с дистиллятами, то баррель просядет дополнительно», — прогнозирует Бодрова