Рубль ощутимо ослаб по отношению к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 60,08 рубля, что на 67 копеек выше уровня предыдущего закрытия. С этим инструментом в среду было проведено почти 45,5 тыс. сделок на общую сумму более 4,5 млрд долларов, диапазон котировок равнялся 59,3—60,24 рубля за доллар.



Курс евро на 18:59 мск достиг почти 68,07 рубля — это на 68 копеек выше уровня закрытия вторника. По этой валюте было заключено около 4,8 тыс. сделок на 290,9 млн евро по курсам от 67,38 до 68,27 рубля за евро.

«Рубль пошел на поводу у нефти — пробил 60 против доллара. Это не значит, что он вновь начал на нее реагировать. Это значит, что он готов падать на любом негативном факторе, а расти пока не готов», — отмечает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«В среду нефть создала все условия для падения рубля: Brent рванула к 47,87, потеряв 2 доллара всего за несколько часов. Распродажи начались на сообщениях о том, что Россия не заинтересована в дальнейшем сокращении объемов добычи нефти», — рассуждает Афанасьева в комментарии, опубликованном незадолго до окончания основной валютной сессии. Она указывает и на фактор сезонности. «Последние три года нефть в июле падала (в цене): на 6% в 2014-м, на 18% в 2015-м и на 13% в 2016-м. Возможно, сегодня мы увидели начало новой волны распродаж. Ближайшая цель по Brent располагается в районе 46,9 доллара за баррель», — прогнозирует эксперт.

По ее словам, при таком сценарии пара доллар/рубль сможет продолжить падение в ближайшем времени с целью на 60,3 рубля за доллар и далее на 60,8.

