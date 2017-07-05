Во Внешэкономбанке состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу применения технологии блокчейн в государственном и корпоративном управлении, возглавляемой первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

Цели рабочей группы — координация действий госорганов для внедрения блокчейна в России, решение проблем, препятствующих развитию этой технологии, формирование механизмов внедрения блокчейна в госорганах, говорится в пресс-релизе госкорпорации. «Технология блокчейн способна защитить данные от злоупотреблений и облегчает контроль над ними. Она позволит гражданам удаленно получать юридически значимые услуги, бизнесу — снизить издержки на контрольные мероприятия, правительству — стать более технологичным, и в целом по-новому выстроить процессы и управлять информацией. Кроме того, есть потенциал в снижении затрат на инфраструктуру при повышении надежности и безопасности», — подчеркивается в сообщении.

По словам председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова, группа ВЭБ намерена стать российским лидером финансирования инноваций в приоритетных для государства проектах, реализуемых при поддержке Национальной технологической инициативы, фонда «Сколково», НИЦ «Курчатовский институт» и компании «ВЭБ Инновации».

«ВЭБ объединит усилия госуправления, бизнеса и научного сообщества. Совместно с НИТУ «МИСиС» мы откроем в сентябре Центр компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с фокусом на блокчейн. В режиме коворкинга наши коллеги будут работать с лидерами рынка — компаниями Ethereum и Bitfury. Это позволит сформировать уникальную команду для создания экосистемы блокчейна в России», — сказал Горьков.

ВЭБ примет участие в создании центра компетенций по исследованию блокчейн-технологий Внешэкономбанк и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» создадут центр компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с основным фокусом на технологию блокчейн. Об этом говорится в сообщении госкорпорации. В нем уточняется, что на базе центра будут работать специалисты Ethereum и Exonum (платформа блокчейн-компании Bitfury).

В свою очередь, заместитель министра экономического развития Виктория Абрамченко сообщила, что одним из примеров внедрения блокчейна в госуправлении может стать проект Росреестра и АИЖК по созданию децентрализованной депозитарной системы, которая позволит передавать права собственности и получать ипотеку фактически в режиме онлайн.