В России появятся майнинговые центры, которые могут быть использованы в том числе для мастерчейна ЦБ. Об этом рассказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

«Есть майнинг для криптовалют и биткоина, а есть майнинг для поддержания. В блокчейне нужен майниниг для валидации. Нам нужен именно технологический майнинг. Для этого нам также важно определить, где в стране должны быть майнинговые центры. Их не должно быть много. Должно быть какое-то количество. Но они могут быть нужны не только в части майнинга блокчейна, но, может, и для майнинга ЦБ», — рассказал он журналистам на пресс-подходе по итогам первого заседания рабочей группы по вопросу применения технологии блокчейн в государственном и корпоративном управлении.

Горьков также отметил, что майнинговые центры будут расположены там, где не критична стоимость электричества и оптимальная температура.

«Должно быть не слишком жарко и не очень дорого. Нужно найти баланс», — добавил министр экономического развития Максим Орешкин.

Он также отметил, что в сентябре 2017 года уже будут представлены первые технологии майнинга.



В октябре прошлого года сообщалось, что Банк России совместно с участниками рынка разработал и протестировал новый прототип мастерчейна — технического инструмента взаимодействия между участниками финансового рынка для передачи сообщений на основе технологии распределенных реестров.