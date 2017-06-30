Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) слишком дорогая и лежит бременем на государстве. Чтобы это изменить, Росреестр станет одним из направлений, на котором будут отрабатывать технологию блокчейн. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин журналистам на пресс-подходе по итогам первого заседания рабочей группы по вопросу применения технологии блокчейн в государственном и корпоративном управлении.

«Система Росреестра стоит довольно дорого и в том виде, в котором она сейчас существует, бременем лежит на государстве, не всегда эффективна, не всегда быстрая. Это большие издержки как для населения, так и для компаний. Поэтому Росреестр и стал одним из тех пилотных направлений, на которых мы будем отрабатывать технологию (блокчейн. — Прим. Банки.ру)», — прокомментировал министр.

Он также отметил, что данный эксперимент не повлечет за собой массового увольнения сотрудников Росреестра. Более того, возможно, это позволит повысить зарплаты работникам.

«У нас первая зона отработки — это зона работы с договорами долевого участия, оформление ипотеки. Это проект, который будем делать совместно с АИЖК. На выходе нужно получить результат, который будет быстрее, который будет эффективнее и безопаснее», — подчеркнул Орешкин.

По его словам, благодаря технологии блокчейн сделки будут совершаться одним днем. Это позволит радикально снизить временные затраты и ускорит все процессы в экономике.



Чиновник уточнил, что сейчас на одну сделку требуется три-четыре человека в Росреестре, а в перспективе будет меньше.