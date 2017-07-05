Компания «МТС» обнуляет трафик на популярные типы контента — социальные сети, мессенджеры, а также пользовательское видео. Безлимитный доступ к востребованным сайтам и приложениям открывает опция «ВСети», подключить которую можно на любом из действующих тарифов, говорится в релизе МТС.

Опция «ВСети» разработана для тех, кто привык много общаться в социальных сетях, отправлять в мессенджерах не только текстовые сообщения, но обмениваться видеофайлами, а также короткими аудиозаписями. Пользователи опции получат безлимитный доступ к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, мессенджерам WhatsApp, Viber, Skype, Snapchat, FB Messenger, «ТамТам», МТС Connect. Также в список безлимитных сервисов входит приложение для онлайн-трансляций ОК Live и сайт Twitch, который специализируется на прямых трансляциях компьютерных игр.

Весь трафик на перечисленные ресурсы, который пользователи опции «ВСети» загрузят или отправят со своего смартфона, планшета или ноутбука, будет бесплатным и не станет расходовать трафик, включенный в пакет Интернета на любом из тарифов МТС.



Уточняется, что новым пользователям тарифов «Smart Безлимитище» и Smart+ не придется специально подключать опцию или дополнительно ее оплачивать — она уже включена в тарифный план. На других тарифах опцию «ВСети» можно подключить через системы самообслуживания, абонентская плата за нее составит 4 рубля в день и будет списываться посуточно.