ВВП России за счет цифровизации экономики может увеличиться на 4,1–8,9 трлн рублей к 2025 году, говорится в исследовании McKinsey «Цифровая Россия: новая реальность».

«По нашим оценкам, потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн рублей (в ценах 2015 года), что составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП», — подчеркивается в докладе консалтинговой компании.

Доля цифровой экономики в ВВП РФ, по оценкам экспертов, в 2015 году достигла 3,9%, «что в два-три раза ниже, чем у стран-лидеров».

Однако объем цифровой экономики страны стремительно растет, подчеркивается в исследовании. Так, ВВП России с 2011 по 2015 год вырос на 7%, а объем цифровой экономики —на 59%. «Таким образом, за эти пять лет на цифровую экономику пришлось 24% общего прироста ВВП», — отмечают в McKinsey.

Эксперты называют утроение объема цифровой экономики с 3,2 трлн рублей в 2015 году до 9,6 трлн в 2025-м «сложной, но достижимой целью». Это, по их оценке, потребует сохранения среднегодового темпа роста объемов цифровой экономики на уровне 12%, который наблюдался в 2010—2015 годах. «Эти результаты будут эквивалентны увеличению доли цифровой экономики с текущих 3,9% до 8—10% ВВП (в зависимости от цен на нефть и других макроэкономических параметров), что в среднем соответствует сегодняшнему уровню стран, лидирующих по объему цифровой экономики: США. Китая и Западной Европы», — указывается в документе.