Владельцам квартир в так называемых хрущевках в Москве, которые при переезде по программе реновации в новые дома захотят увеличить свою жилплощадь, могут предложить в рамках льготной ипотеки дополнительную 20-процентную скидку на жилье. Об этом сообщил на брифинге с иностранными СМИ в ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Помимо классической льготной ипотеки в рамках реновации, мы рассматриваем возможность снизить начальную стоимость жилья. К примеру, ставка может быть 9%, а цена покупки на 20% ниже», — сказал он. По его словам, в течение месяца будут подготовлены механизмы по льготной ипотеке и представлены мэру на утверждение.

При этом сам Хуснуллин считает, что годовой процент по ипотеке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должен равняться 7%.

«Мы ведем переговоры с АИЖК, пока они предложили попробовать выйти на ипотечную ставку в 9%, понимая, что ставка ЦБ снижается небольшими пунктами. В связи с этим ипотеку надо снижать постепенно, льготная ставка по ипотеке должна быть 7%», — сказал он ТАСС.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Путин подписал закон о реновации в Москве Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации в Москве. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4 546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4 546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2 312 домах «за» проголосовали более 90% жителей, в 1 160 домах — от 80% до 90%, в 600 домах — от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

Хуснуллин также сообщил на брифинге, что столичные власти не против налоговых льгот для переселенцев из пятиэтажек в рамках реновации. Существующие сегодня системы с налогами и льготами по вычету в рамках приобретения жилья учтены.

«Мы ничего не имеем против налоговых льгот (по реновации. — Прим. ТАСС). Мы учли существующие сегодня системы с теми налогами и с теми льготами по вычету в рамках приобретения жилья», — сказал он.

Ранее издание «Ведомости», ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщило об утверждении проекта отрицательного заключения по законопроекту о налоговых преференциях Фонду содействия реновации в Москве и жителям столицы, которые получат жилье от этого фонда.



Депутат Госдумы Николай Гончар ранее внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о налоговых преференциях. Инициатива предполагает освобождение Фонда содействия реновации Москвы (создан столичными властями для исполнения программы реновации и предоставления нового жилья переселенцам из пятиэтажек. — Прим. ТАСС) от налога на прибыль и НДС, а получателей жилья — от налога на доходы.

