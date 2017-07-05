Высокие цены на роуминг в Крыму связаны с хозяйственными отношениями между операторами сотовой связи, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

«Я бы не сказал, что в Крыму связь дороже. Скорее всего, вы говорите о том, что те или иные операторы, которыми вы пользуетесь в Москве, могут быть не представлены в Крыму. Это вопрос хозяйственных отношений между компаниями», — заявил Никифоров журналистам, комментируя вопрос о высоких ценах на роуминг в Крыму.

По его словам, Федеральная антимонопольная служба выступает с отдельными инициативами по урегулированию цен в этой сфере.

«На самом деле цены там снижаются, мы это видим, и операторы постепенно выстраивают отношения друг с другом для того, чтобы для граждан это было действительно бесшовно», — подчеркнул министр.

ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия «роуминг» из законодательства ФАС подготовит предложения об изъятии понятия «национальный роуминг» из законодательства и актов правительства. Об этом сообщил журналистам глава ФАС РФ Игорь Артемьев.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сообщил, что ФАС готовит юридические документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга.