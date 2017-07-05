Ассоциация российских банков направила в ЦБ свои предложения, касающиеся разработки и принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг.

«В связи с невысоким текущим уровнем доверия населения к банковской системе считаем принципиально важными не только осуществление отдельных мер и действий, направленных на повышение уровня доверия в некоторых «горячих» сферах (например, обсуждаемое создание единого реестра вкладчиков), и построение Банком России системы поведенческого надзора, но и совершенствование законодательства и регулирования через принятие отдельного закона о защите прав потребителей финансовых услуг», — говорится в письме президента АРБ Гарегина Тосуняна председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

По мнению АРБ, своевременные разработка и принятие такого закона позволят потребителям финансовых услуг получить надлежащую защиту их прав и интересов (в том числе с учетом происходящих в связи с развитием цифровых технологий трансформаций самого финансового рынка, его участников и финансовых услуг в целом), профессиональным участникам рынка — совершенствовать существующие услуги и условия их предоставления, а также развивать новые услуги в условиях правовой определенности, а регулятору и надзорному органу — обеспечивать надлежащую защиту прав и интересов потребителей финансовых услуг, в том числе с использованием новых форм надзора.



«Регулятором и надзорным органом в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг должен быть Банк России, профессиональная экспертиза, знание и опыт которого поможет всем участникам в безопасном и сбалансированном развитии рынка», — считают в АРБ.