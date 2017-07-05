Центробанк РФ разместил на своем сайте информацию о кредитных организациях, имеющих право на открытие счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве. По состоянию на 1 июля 2017 года таких банков три: Газпромбанк, Сбербанк и Россельхозбанк.

Список размещен в разделе «Информация по кредитным организациям» официального сайта Банка России. Как поясняется в сообщении пресс-службы регулятора, такие данные публикуются в соответствии с частью 3 статьи 15.5 федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».



Как поясняется в указанной статье закона о долевом строительстве, счет эскроу открывается банком (эскроу-агент), заключившим с застройщиком кредитный договор, для учета и блокирования денежных средств, перечисленных депонентом (участник долевого строительства, является владельцем счета) в счет уплаты цены договора, в целях передачи этих средств застройщику.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.

Газпромбанк АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство. Основными акционерами АО «Газпромбанк» являются НПФ «Газфонд» (49,65%), ПАО «Газпром» (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%).



По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 5 346,23 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 643,94 млрд, кредитный портфель — 3 453,02 млрд, обязательства перед населением — 669,82 млрд.