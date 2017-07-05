Банк «Глобэкс», входящий в группу Внешэкономбанка, подвел итоги деятельности по РСБУ за первое полугодие 2017 года. Как следует из релиза «Глобэкса», впервые за несколько лет банк по итогам отчетного периода вышел на безубыточность и получил прибыль.
Так, прибыль банка после налогообложения по итогам полугодия составила 303 млн рублей. В предыдущие три года банк по итогам первого полугодия показывал убыток.
Прибыли удалось добиться «благодаря приходу новой профессиональной управленческой команды, действия которой сконцентрированы на выполнении задач, поставленных акционером, в том числе на реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности банка», говорится в релизе.
«Основная цель, которая стоит перед нами, и мы ее уже реализовываем, — это вывод банка на безубыточность и получение операционной прибыли. Результаты работы в первом полугодии послужат для нас хорошим ориентиром. Мы усилили контроль за риск-менеджментом, серьезно подходим к вопросам резервирования, что оказывает влияние на прибыль, в целом мы на будущее смотрим с оптимизмом», — сказал президент банка «Глобэкс» Валерий Овсянников.
Отмечается, что банк в отчетный период осуществил доформирование резервов на возможные потери в объеме 812 млн рублей. Капитал банка по состоянию на 1 июля 2017 года составил 19,726 млрд рублей, а норматив достаточности капитала Н1.0 превысил 11% при минимально допустимом регуляторном значении 8%.
АО «КБ «Глобэкс» — крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка «Глобэкс». Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — средства юридических и физических лиц, а также привлеченные межбанковские кредиты. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже банка «Глобэкс» рыночному инвестору.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 197,57 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 18,37 млрд, кредитный портфель — 115,72 млрд, обязательства перед населением — 56,83 млрд.