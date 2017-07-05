Банк «Глобэкс», входящий в группу Внешэкономбанка, подвел итоги деятельности по РСБУ за первое полугодие 2017 года. Как следует из релиза «Глобэкса», впервые за несколько лет банк по итогам отчетного периода вышел на безубыточность и получил прибыль.

Так, прибыль банка после налогообложения по итогам полугодия составила 303 млн рублей. В предыдущие три года банк по итогам первого полугодия показывал убыток.

Прибыли удалось добиться «благодаря приходу новой профессиональной управленческой команды, действия которой сконцентрированы на выполнении задач, поставленных акционером, в том числе на реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности банка», говорится в релизе.

«Основная цель, которая стоит перед нами, и мы ее уже реализовываем, — это вывод банка на безубыточность и получение операционной прибыли. Результаты работы в первом полугодии послужат для нас хорошим ориентиром. Мы усилили контроль за риск-менеджментом, серьезно подходим к вопросам резервирования, что оказывает влияние на прибыль, в целом мы на будущее смотрим с оптимизмом», — сказал президент банка «Глобэкс» Валерий Овсянников.



Отмечается, что банк в отчетный период осуществил доформирование резервов на возможные потери в объеме 812 млн рублей. Капитал банка по состоянию на 1 июля 2017 года составил 19,726 млрд рублей, а норматив достаточности капитала Н1.0 превысил 11% при минимально допустимом регуляторном значении 8%.