Банк «Московское Ипотечное Агентство», где работал преследуемый за хищения Виктор Захарченко, отец обвиняемого во взятках бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, после возбуждения уголовного дела против финансиста лишился нескольких крупных клиентов и вынужден проводить пиар-кампанию, чтобы поправить репутацию. Об этом говорится в иске МИА к Захарченко-старшему, который банк подал в конце июня (копия документа есть в распоряжении РБК). Банк просит суд взыскать с ответчика 12,5 млн рублей, в том числе 6,6 млн рублей компенсации затрат на рекламу и пиар-услуги, поскольку именно Захарченко-старший и его уголовное преследование стали причиной многочисленных негативных упоминаний банка в СМИ, говорится в иске.

«За последние два месяца количество негативных упоминаний о КБ «МИА» в сети Интернет существенно возросло. За период с 26 апреля (первое упоминание) по май 2017 года включительно в средствах массовой информации опубликовано свыше 170 сообщений о связи с делом Захарченко КБ «МИА», что создало крайне негативный информационный фон вокруг банка», — говорится в иске. По мере расследования дела Захарченко количество упоминаний банка в СМИ растет, и это «непосредственно влияет на репутацию организации и ее аффилированных лиц». Cозданный информационный фон мешает банку «привлекать долгосрочные рыночные ресурсы по выгодным ставкам», уверены истцы.

Чтобы справиться с последствиями удара по репутации, банку придется проводить пиар-кампанию для «формирования позитивного информационного потока, нацеленного на перекрытие имеющегося негатива», констатирует банк. Стоимость такой кампании там оценили в 6,6 млн рублей в год. Чтобы вычислить эту цифру, в МИА изучили цены на рекламное размещение и пиар-сопровождение в нескольких ресурсах. В частности, реклама, пиар, мониторинг упоминаний в медиа и их анализ будут обходиться примерно в 500 тыс. рублей ежемесячно; еще 600 тыс. банк рассчитывает потратить на участие в отраслевых мероприятиях. Эти средства МИА требует взыскать с Виктора Захарченко, следует из документа.

Виктор Захарченко был арестован в конце марта, он обвиняется в двух эпизодах присвоения или растраты. Один из них связан с его фиктивным, по мнению следствия, трудоустройством в банке «МИА»: на счет Захарченко поступило в качестве зарплаты более 4 млн рублей, хотя в действительности он занимал должность лишь номинально, считают в Следственном комитете РФ. Обвиняемыми по делу проходят также двое бывших председателей правления МИА — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, с ведома которых Захарченко получал в банке зарплату.

Финансист и его сын, бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, были известны в банковских кругах тем, что помогали владельцам банков минимизировать потери перед отзывом лицензий, например нелегально выводить и обналичивать средства, сообщал «Коммерсант». Преследование Захарченко-старшего могло начаться после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank примерно 300 млн евро из России, уточняло издание. Агентство «Росбалт» в сентябре 2016 года сообщало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что ФСБ нашла несколько зарегистрированных на имя Виктора Захарченко офшорных фирм, у которых были открыты шесть счетов в швейцарских банках; общая сумма средств на них составляла 300 млн евро, писало агентство.

Банк «МИА» признан потерпевшим по делу. В конце мая он подал к Захарченко гражданский иск на сумму предполагаемых хищений в 4 млн рублей; в дальнейшем сумма была скорректирована, к ней добавились пени и репутационный ущерб; в конечной версии иска говорится о 12,5 млн рублей.

Банк «Московское Ипотечное Агентство» ​подал иск на 12,5 млн рублей к отцу полковника Захарченко Банк «Московское Ипотечное Агентство» (МИА-Банк) в рамках уголовного дела о растрате или присвоении 4 млн рублей предъявил гражданский иск Виктору Захарченко — отцу бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко на сумму около 12,5 млн рублей. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Вадим Мышлявкин.

Сын финансиста Дмитрий Захарченко до сентября 2016 года работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, он руководил управлением «Т» (выявляло преступления в топливно-энергетической сфере). В сентябре 2016 года полковник стал обвиняемым по делу о превышении полномочий и препятствовании следствию. Его преследование изначально касалось вывода 26 млрд рублей из Нота-Банка. По версии следователей, Захарченко сообщил своим знакомым, финдиректору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе Захарченко, о готовящихся обысках, что помешало расследованию. Также ему вменяют получение взяток в 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и 800 тыс. долларов — от ресторатора Меди Дусса. От последнего Захарченко также получил в качестве взятки дисконтную карту ресторана La Maree, которым владеет Дусс.



При обыске у полковника Захарченко в автомобиле и квартире его сестры нашли 120 млн долларов и 2 млн евро; сумма изъятых средств, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд рублей, сообщал СК РФ.