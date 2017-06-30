Группа депутатов во главе с руководителем фракции «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект поправок к закону «О потребительском кредите (займе)», предложив изменить порядок погашения задолженности по потребкредиту, а также закрепить за заемщиками право на кредитные каникулы. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Как отмечают авторы законопроекта, в действующем законодательстве установлено, что если у заемщика недостаточно средств для полного исполнения обязательства по кредитному договору, то до погашения текущих процентов за пользование кредитом и суммы основного долга погашается неустойка (штраф, пеня), затем задолженность по процентам, задолженность по основному долгу. Законопроектом предлагается изменить предусмотренный порядок погашения задолженности по потребительскому кредиту, а именно предоставить возможность заемщику в первоочередном порядке погасить суммы задолженностей по процентам и по основному долгу, а только затем неустойку (штраф, пеню). При этом указанное положение не повлечет каких-либо затрат и последствий для кредитора, а лишь изменит очередность погашения суммы долга, подчеркивают законодатели.

Напомним, что ранее уже сообщалось о подготовке подобных поправок Минюстом.

Минюст готовит поправки, меняющие порядок погашения требований по потребкредиту Поступающие от должника-физлица денежные средства по потребкредиту предлагается засчитывать сначала в счет погашения основного долга, а уже потом в счет уплаты неустойки. Проект соответствующих поправок в закон «О потребительском кредите (займе)» разрабатывает Министерство юстиции РФ, сообщается на его сайте.

Также проектом федерального закона предлагается предоставить отсрочку заемщикам (каникулы) по уплате основного долга при условии уплаты основных процентов по договору потребительского кредитования (займа).

В частности, предлагается установить каникулы для заемщиков на период, не превышающий трех месяцев в течение одного календарного года, при условии оплаты задолженности по процентам за данный период. В случае если договор потребительского кредита заключен на срок менее одного календарного года, отсрочка уплаты платежей по основному долгу предоставляется не более чем на два месяца.

Ответственность за предоставление информации о сумме процентов, подлежащих уплате, согласно данной части закона, возлагается на кредитора.

По мнению авторов законодательной инициативы, введение банковских каникул не является фактором, дестимулирующим кредитную активность. «Доход банка при потребительском кредитовании — это проценты за пользование кредитом. Их банки при введении этой нормы будут получать своевременно и в полном объеме. А для заемщиков, попавших в тяжелое положение, появится установленная законом возможность вернуться в график платежей с минимальными финансовыми потерями без ущерба для кредитной организации», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«Банки утверждают, что реализуют различные программы реструктуризации кредитов, предусматривающие в том числе отсрочку платежей. Однако только в 2016 году в Банк России поступило 110 тысяч жалоб на кредитные организации. Примерно четверть обращений касаются исполнения обязательств по кредитным договорам: реструктуризации, внесения изменений, продления сроков кредита. С учетом сравнительно низкого уровня юридической подготовки граждан и намерений доказывать свою правоту в судах это количество следует рассматривать как значительное. Также следует учитывать состояние рынка потребительского кредитования. По сведениям Объединенного кредитного бюро (ОКБ), изучившего данные 45 миллионов человек с открытыми кредитами, в 2016 году 53% заемщиков брали новые кредиты для частичного или полного погашения старых долгов. В 2012 году таких заемщиков было 37%. Отмечается тенденция, что средний ежемесячный платеж по ранее открытым кредитам у заемщиков, решившихся на рефинансирование, выше, чем у тех, кто брал новый кредит на прямое потребление. Кроме этого, по состоянию на 1 января 2017 года в работе у Федеральной службы судебных приставов находилось 2,9 миллиона производств на сумму 1,358 триллиона рублей. Такое положение в системе потребительского кредитования говорит о возможности наступления критической ситуации в перспективе», — рассуждают парламентарии.



«Законопроектом предлагаются достаточно мягкие меры, не приводящие к финансовым потерям кредитных организаций и позволяющие в определенной степени содействовать нормализации положения на рынке потребительского кредитования», — заключают они.