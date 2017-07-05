В деле об обналичивании 1 млрд рублей главой отделения Сбербанка в Чечне Саид-Магомедом (в написании МВД — Сайд-Магомед. — Прим. Банки.ру) Джабраиловым могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, получившее информацию от своих источников.

«Устанавливаются все обстоятельства проведенных незаконных банковских операций на сумму более 1 миллиарда рублей, организатором которых, по имеющимся данным, является руководитель чеченского отделения Сбербанка Джабраилов», — рассказали агентству.

Правоохранители не исключают, что в ближайшее время в рамках этого дела будут арестованы несколько человек, которые могут быть соучастниками «финансовой аферы». Также собеседник агентства добавил, что следователи уже организовали серию проверок в этом направлении.

Сам Джабраилов, уточнил источник, в настоящее время может находиться за границей. Его розыск продолжается.

«Он объявлен в розыск, и есть основания полагать, что уже находится за пределами России. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на его задержание. Сколько времени это займет, сейчас говорить рано», — пояснил источник.

Чеченское МВД накануне объявило в розыск руководителя филиала Сбербанка по региону Джабраилова. Его заподозрили в организации фирм-однодневок для обналичивания денег. По данным правоохранительных органов, всего через расчетные счета таких организаций Джабраилов обналичил более 1 млрд рублей. Государству, по предварительной оценке, в результате деятельности восьми из 12 этих фирм был причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей.



По информации издания «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»), Джабраилов был вынужден пойти на это из-за того, что у него вымогали деньги. Источники портала сообщили, что спикер парламента Чечни Магомед Дауров требовал от руководителя регионального Сбербанка 30 млн рублей. В случае отказа передавать парламентарию эти деньги банковскому менеджеру грозило уголовное дело о пособничестве боевикам. Сам Джабраилов не стал выполнять требование Даурова, ушел в отпуск и сразу после этого был объявлен в федеральный розыск, отмечает издание.