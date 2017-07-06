Американские фондовые индексы в среду показали преимущественно положительную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,15% и составил 2 432,54 пункта. Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,01% до 21 478,17. Высокотехнологичный Nasdaq завершил сессию в плюсе на 0,67% — на отметке 6 150,86.

«Если в начале недели на американских площадках мы наблюдали продажи в IT-секторе и покупки в энергетическом, то после праздничного выходного по случаю Дня независимости инвесторы проводили обратные операции. Снижение цен на нефть почти на 4% после сообщений о росте экспорта нефти ОПЕК негативным образом сказалось на бумагах американских нефтяников. Также отметим, что агентство Bloomberg сообщило о нежелании России поддерживать дальнейшее сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК. Обнародованные протоколы заседания ФРС показали все то, что ранее озвучивали члены ее руководства. Сокращение баланса может быть анонсировано в сентябре, высокие цены на активы несколько беспокоят ряд чиновников. Среди отдельных акций отметим резкое снижение капитализации Tesla Motors на 7% на сообщениях Volvo о том, что все легковые автомобили компании будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами с 2019 года. Также отметим распродажи в бумагах продавцов автозапчастей», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.