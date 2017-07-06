На азиатских фондовых торгах в четверг наблюдается отрицательная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:20 мск на 0,5% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 19 981,75 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,26% до 25 456,51, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 190,16 пункта, уменьшившись на 0,53% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в минусе на 0,39% — на отметке 3 236,01. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,05% и равняется 2 387,27 пункта.