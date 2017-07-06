Управляющие компании в июне привлекли в открытые паевые фонды (ПИФы) почти 6,5 млрд рублей, обновив исторический максимум, установленный в предшествующем месяце (6,2 млрд). Минувший месяц стал 23-м подряд, когда фонды фиксируют чистый приток средств пайщиков. За это время в них поступило свыше 48 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные Национальной лиги управляющих.

В целом предпочтения частных инвесторов мало изменились. В июне пайщики выбирали прежде всего облигационные фонды. Объем привлеченных в них средств превысил 7 млрд рублей. Лидерами по привлечению стали ПИФы «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций» и «Альфа-Капитал Облигации Плюс», в них поступило почти 50% всего объема средств.

Вместе с тем впервые с февраля этого года в секторе паевых фондов акций объем привлеченных средств превысил оттоки. В результате чистые поступления в фонды этой категории в июне превысили 70 млн рублей. Участники рынка объясняют положительный результат не столько ростом спроса со стороны новых клиентов, сколько снижением продаж со стороны действующих.

Аутсайдерами рынка стали фонды фондов (инвестируют в зарубежные активы), из которых инвесторы вывели более 500 млн рублей. Массовый уход инвесторов произошел, несмотря на стремительное ослабление российской валюты — по итогам первого летнего месяца курс доллара вырос на 4,2%, до 59 рублей за доллар.

Однако, в частности, фонды, ориентированные на вложение в европейские фондовые рынки, смогли привлечь за месяц почти 50 млн рублей. По данным НЛУ, фонды этой категории смогли показать доходность с начала 2017 года в размере 12–12,5%. С начала года доходность европейских акций выросла на 16% в долларах, продемонстрировав лучший результат среди глобальных классов активов, указывают эксперты.

В ближайшие месяцы участники рынка ожидают снижения активности на рынке, а оживление начнется во второй половине августа — начале сентября.