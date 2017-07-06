Российская экономика по итогам 2017 года вырастет на 1,1%. Об этом в интервью Lenta.ru заявил главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

«1,1% — наш базовый прогноз. Конечно, хорошо бы иметь больший рост экономики. Но, с другой стороны, есть такое понятие, как потенциальный рост. То есть тот темп, при котором можно расти, не вызывая инфляционных явлений, перекосов. Расти естественным образом», — отметил он.

По его оценке, потенциальный уровень увеличения ВВП для России сейчас находится в пределах 1%. «Одна из ключевых причин этого — демография. Работоспособное население сокращается. В таких условиях экономике расти действительно очень сложно», — сказал эксперт.

21 июня Министерство экономического развития сообщило, что рост в мае резко ускорился до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 1,7% в апреле. За январь — май рост экономики, по оценке ведомства, увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом подъем промпроизводства в мае достиг отметки в 5,6% в годовом выражении, что является максимумом за пять лет.

Частично эти цифры объясняются календарным фактором (в мае 2017-го было на один рабочий день больше, чем в мае 2016-го), а также холодной погодой, из-за которой в стране выросло потребление электроэнергии и газа.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне 2% и 1,5% в 2018—2020 годах.