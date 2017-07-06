Информация о принадлежности сим-карт и истории действий с ними станет доступна банкам. Национальный совет финансового рынка (НСФР) на следующей неделе обсудит соответствующий законопроект с Минкомсвязи и сотовыми операторами. Включился в эту работу и Центробанк, сообщает РБК.

«Детали возможной реализации указанного сервиса сейчас прорабатываются совместно с Минкомсвязи, — сообщили изданию в пресс-службе ЦБ, отметив, что регулятор полагает целесообразным формирование сервиса информирования о замене сим-карт между операторами связи и банками.

«Цель — обеспечение безопасности средств клиентов кредитных организаций», — заявили в ЦБ.

Предполагается, что сотовые операторы будут предоставлять по запросу банков информацию о принадлежности сим-карты тому или иному человеку (путем сопоставления ФИО, номера удостоверяющего документа и номера телефона), а также раскрывать банкам историю действий с сим-картами: выдачи дубликата, замены, приостановки обслуживания, смены оператора и т.д.

Обмен данными будет производиться через единый сервер, рассказал глава НСФР Андрей Емелин. Предполагается, что создавать и обслуживать его будет Центральный научно-исследовательский институт связи при Минкомсвязи, рассказали изданию два собеседника на финансовом рынке. Это подтвердил и сам институт.

«Мы готовы взять на себя такую функцию — именно подобный подход был предложен представителям кредитно-финансовых организаций», — сообщил представитель института. По его словам, сейчас Научно-исследовательский институт Минкомсвязи проводит консультации с представителями Банка России, обсуждаются технические подходы к решению этой проблемы.

Банки и операторы хотят обмениваться данными о смене сим-карт в телефонах Банки и мобильные операторы разрабатывают механизм, который позволит банкам получать информацию о замене сим-карт их клиентов. Их беспокоит резкий рост мошеннических операций с помощью дубликатов, пишут «Ведомости».

«В зависимости от выбранной модели технической реализации решения будет определена сметная стоимость такого сервера», — добавил представитель. Сейчас институт тестирует пробную версию такого сервера, постройка которого обошлась бы в 10 млн рублей.

При этом уже понятно, что новая услуга будет платной для банков. Планируется, что подключение к серверу будет платным и тарифы будет устанавливать Минкомсвязь на основе анализа объема данных, которые будут предоставлять операторы.

Мнения банков и операторов мобильной связи о целесообразности создания единого сервера расходятся. Если банкиры единогласно выступают за реализацию этой инициативы, то операторы относятся к ней пока настороженно.