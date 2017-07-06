Общие потери Украины от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составили 38% ВВП страны, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).



«Прямые фискальные расходы Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора уже достигли 14% ВВП, что превышает соответствующие расходы, понесенные во время финансово-экономического кризиса 2008—2009 годов, тогда как общие потери экономики от кризиса пока составляют 38% ВВП», — говорится в релизе.



По данным украинского регулятора, наибольшие потери связаны с реструктуризацией банковского сектора, докапитализацией ПриватБанка и других госбанков, финансированием Фонда гарантирования вкладов физлиц для выплат вкладчикам обанкротившихся банков.