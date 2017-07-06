Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг «BBB-(RU)» со «стабильным» прогнозом, что может привести к некритичному и краткосрочному оттоку средств пенсионных фондов, написала аналитик Sberbank CIB Екатерина Сидорова в обзоре Investment Research «Долговые рынки сегодня».
«Присвоенный рейтинг имеет важное значение с точки зрения доступа к средствам российских финансовых институтов, правила вложений которых подпадают под новое регулирование рейтинговой отрасли в России», — заявила она.
По мнению Сидоровой, основное краткосрочное влияние, которое присвоение рейтинга может оказать на ликвидность банка, — это отток средств пенсионных фондов, которые должны в максимально короткие сроки привести структуру своих вложений в соответствие с нормами регулирования.
При этом возможный отток ликвидности из банка «ФК Открытие» не является критичным. «Можно предположить, что в связи с некоторой задержкой, связанной с присвоением рейтинга банку российским рейтинговым агентством, управляющие действительно предпочли заранее перераспределить свои вложения. Как бы то ни было, общий отток потенциальной ликвидности из банка, на наш взгляд, не является критичным и в самом крайнем случае может быть покрыт заимствованиями у ЦБ», — заключила Сидорова.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «ФК Открытие» кредитный рейтинг «BBB-(RU)», прогноз — «стабильный».
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2 723,26 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 269,98 млрд, кредитный портфель — 1 707,77 млрд, обязательства перед населением — 554,50 млрд.