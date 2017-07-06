Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг «BBB-(RU)» со «стабильным» прогнозом, что может привести к некритичному и краткосрочному оттоку средств пенсионных фондов, написала аналитик Sberbank CIB Екатерина Сидорова в обзоре Investment Research «Долговые рынки сегодня».



«Присвоенный рейтинг имеет важное значение с точки зрения доступа к средствам российских финансовых институтов, правила вложений которых подпадают под новое регулирование рейтинговой отрасли в России», — заявила она.



По мнению Сидоровой, основное краткосрочное влияние, которое присвоение рейтинга может оказать на ликвидность банка, — это отток средств пенсионных фондов, которые должны в максимально короткие сроки привести структуру своих вложений в соответствие с нормами регулирования.

При этом возможный отток ликвидности из банка «ФК Открытие» не является критичным. «Можно предположить, что в связи с некоторой задержкой, связанной с присвоением рейтинга банку российским рейтинговым агентством, управляющие действительно предпочли заранее перераспределить свои вложения. Как бы то ни было, общий отток потенциальной ликвидности из банка, на наш взгляд, не является критичным и в самом крайнем случае может быть покрыт заимствованиями у ЦБ», — заключила Сидорова.

АКРА присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг «BBB-(RU)» Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «ФК Открытие» кредитный рейтинг «BBB-(RU)», прогноз — «стабильный».