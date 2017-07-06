Бесплатным Wi-Fi в столичном общественном транспорте пользуется больше 8 млн человек, или примерно 20% всех московских сотовых абонентов, пишут «Ведомости».

В июне 2017 года к бесплатной Wi-Fi-сети MT_FREE «Максимателекома» в Московском метрополитене подключилось около 7 млн уникальных пользователей, рассказал представитель компании Илья Грабовский. Еще 0,8 млн уникальных пользователей «Максима» собрала в московских автобусах, троллейбусах и трамваях (в них она работает на инфраструктуре «дочки» «МегаФона» NetByNet), в поездах Московского центрального кольца (МЦК) — 0,3 млн и в «Аэроэкспрессе» — 0,1 млн.

Бесплатный Wi-Fi в поездах московского метро «Максимателеком» запустил в 2013 году. Сейчас сеть MT_FREE помимо московского общественного транспорта работает в 10 российских аэропортах, включая Новосибирск, Иркутск, Казань и др. В мае — июле 2017 года «Максимателеком» запустил бесплатный Wi-Fi на двух линиях метро Петербурга. До конца текущего года сеть MT_FREE будет доступна на всех линиях Петербургского метрополитена, обещает Грабовский. Также планируется, что бесплатный Wi-Fi появится в подмосковных электричках.

По данным AC&M Consulting, на конец 2016 года в Москве было чуть более 44,6 млн сотовых абонентов (по количеству активных сим-карт). Соответственно, 8,2 млн уникальных пользователей «Максимателекома» — это примерно 18,4% этой базы. Грабовский считает, что эта доля больше, поскольку реальная ежемесячная аудитория пользователей сотовой связи меньше. В Москве около 12 млн жителей, говорит Грабовский, ссылаясь на данные Росстата, таким образом, бесплатным Wi-Fi пользуется больше половины москвичей.