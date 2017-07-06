Новый банк развития БРИКС рассматривает два проекта в России на общую сумму 560 млн долларов, заявил в четверг президент банка Кундапур Ваман Каматх.

«У нас очень сильный пакет проектов на 2017—2018 годы. В него входят 23 проекта на общую сумму около 6 миллиардов долларов. В Китае у нас пять проектов на 1,7 миллиарда — все суверенные займы, в Индии — шесть проектов на 1,8 миллиарда долларов, все суверенные, в Бразилии — семь проектов на 800 миллионов долларов, из них пять суверенных займа и два несуверенных», — заявил Каматх в ходе видео-пресс-конференции из Шанхая.

«В России у нас два активных проекта на 560 миллионов долларов, оба суверенные. В ЮАР мы рассматриваем три проекта на 1,2 миллиарда долларов — все несуверенные», — добавил Каматх.

Президент банка не стал называть проекты в России, лишь сообщив, что один из них касается поддержки реформы судебной системы, а второй — строительства автотрассы.

«Один из них касается реформы судебной системы. Это касается технологий, которые направлены на процесс реформирования и оказание поддержки правительству на этом фронте работы. Вместе с тем мы также рассматриваем проект, который является частью скоростной трассы. На данном этапе я не хотел бы называть его, но это очень важный проект в плане его стратегического значения для транспортной взаимосвязанности внутри страны», — рассказал президент НБР о проектах в России.

Как пояснили РИА Новости в банке, предполагается, что он предоставит суверенный заем на поддержку реформы судебной системы в РФ. Прежде всего подразумевается строительство зданий и IT-инфраструктуры.