В Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывших руководителя и главного экономиста дополнительного офиса одного из банков в хищении 25 млн рублей со счетов клиентов, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

«В ходе расследования установлено, что руководитель совместно с соучастницей изготовила от имени вкладчиков банка подложные расходные кассовые ордера и иные платежные документы, на основании которых со счетов клиентов незаконно были произведены расходные операции.

По данному факту СЧ СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении обвиняемых были избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении инкриминируемых преступлений.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.