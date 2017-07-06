Восточный Экспресс Банк запустил чат-бот на платформах мессенджеров Telegram, Viber и Facebook, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Функционал чат-бота позволяет получать информацию о ближайших банкоматах и отделениях банка, исходя из местоположения пользователя, оформлять заявку на кредит, а также узнавать актуальную информацию о курсах котируемых банком валют для физических лиц и об официальных курсах Банка России», — говорится в релизе.

Для использования чат-бота не требуется устанавливать дополнительные приложения и быть клиентом Восточного Экспресс Банка: достаточно зайти в один из установленных мессенджеров (Telegram, Viber и Facebook) и подписаться на него. Найти помощника можно по имени «Восточный Банк», добавили в пресс-службе.

Восточный Экспресс Банк ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения.
Бенефициарами банка на текущий момент являются гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через инвестиционные фонды под управления Baring Vostok 55,71% акций банка, ООО «КБ «Юниаструм Банк» (24,99%), Troyte Investments Limited (8,16%), Марина Ушакова, Григорий Жданов (по 2,83%), председатель правления банка Алексей Кордичев (1,60%), Александр Таранов (1,42%), миноритарии (2,46%).


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 274,18 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 30,52 млрд, кредитный портфель — 156,10 млрд, обязательства перед населением — 156,61 млрд.