Восточный Экспресс Банк запустил чат-бот на платформах мессенджеров Telegram, Viber и Facebook, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Функционал чат-бота позволяет получать информацию о ближайших банкоматах и отделениях банка, исходя из местоположения пользователя, оформлять заявку на кредит, а также узнавать актуальную информацию о курсах котируемых банком валют для физических лиц и об официальных курсах Банка России», — говорится в релизе.
Для использования чат-бота не требуется устанавливать дополнительные приложения и быть клиентом Восточного Экспресс Банка: достаточно зайти в один из установленных мессенджеров (Telegram, Viber и Facebook) и подписаться на него. Найти помощника можно по имени «Восточный Банк», добавили в пресс-службе.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 274,18 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 30,52 млрд, кредитный портфель — 156,10 млрд, обязательства перед населением — 156,61 млрд.