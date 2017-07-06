Восточный Экспресс Банк запустил чат-бот на платформах мессенджеров Telegram, Viber и Facebook, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Функционал чат-бота позволяет получать информацию о ближайших банкоматах и отделениях банка, исходя из местоположения пользователя, оформлять заявку на кредит, а также узнавать актуальную информацию о курсах котируемых банком валют для физических лиц и об официальных курсах Банка России», — говорится в релизе.

Для использования чат-бота не требуется устанавливать дополнительные приложения и быть клиентом Восточного Экспресс Банка: достаточно зайти в один из установленных мессенджеров (Telegram, Viber и Facebook) и подписаться на него. Найти помощника можно по имени «Восточный Банк», добавили в пресс-службе.