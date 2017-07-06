Министерство юстиции опубликовало на портале проектов правовых актов законопроект, закрепляющий в законе «О занятости населения в Российской Федерации» критерии самозанятых граждан. Так, самозанятыми могут называться граждане старше 16 лет, которые «самостоятельно, на свой риск» оказывают услуги или выполняют работы для физических лиц «для систематического получения прибыли».

В документе говорится, что оказание услуг или выполнение работ при этом должны быть основано «исключительно на личном трудовом участии». Кроме того, самозанятые граждане не могут быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Они также должны представить в налоговый орган «уведомление об осуществлении указанной деятельности».

Законопроект подготавливается совместно с Минфином, Минэкономразвития, Минтрудом во исполнение поручения первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил в течение 2017 года определить статус самозанятых граждан. В конце мая Минюст России сообщил, что разработал проект федерального закона, главная цель которого — установить разграничение категории самозанятых граждан от индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих деятельность по трудовому договору.

В настоящее время в России «значительное количество экономически активных самозанятых граждан, фактически осуществляющих на свой риск предпринимательскую деятельность», поясняет Минюст.

«В целях обеспечения защиты прав самозанятых граждан, установления упрощенного порядка их деятельности, предоставления льгот необходимо законодательно закрепить критерии определения понятия «самозанятые граждане», — подчеркивает ведомство.

Напомним, с 2017 года в России введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. С подачи Минфина эта норма была распространена лишь на три категории: сиделок и нянь, репетиторов, домработниц. Власти обещали, что это станет лишь первым шагом на пути легализации сектора услуг физических лиц — по оценкам экспертов, в сером и черном секторах сейчас трудятся от 15 млн до 22 млн человек.

Однако за первые три месяца действия нормы Налогового кодекса об уведомительном порядке получения статуса самозанятых этой возможностью в РФ воспользовалось лишь 40 человек, писал «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). По оценкам экспертов, 99% репетиторов, нянь и домработниц все еще трудятся в неформальном секторе. Таким образом, первая попытка властей легализовать самозанятых граждан пока терпит неудачу.