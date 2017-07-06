Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского Социального Банка (ВСБ) Татьяны Гавриловой 426,7 млн рублей убытков.

В результате проверки обстоятельств банкротства ВСБ, проведенной конкурсным управляющим (АСВ), были выявлены признаки преднамеренного банкротства кредитной организации. Управляющий установил, что в период с 1 декабря 2011 года по 18 ноября 2013-го руководством банка в лице председателя правления Валерия Кучканова и Гавриловой совершались действия по выдаче технических кредитов, что привело к существенному ухудшению финансового положения и причинило ВСБ убытки.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 44 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» являются основанием для привлечения руководителей ВСБ к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, считает управляющий. С учетом того, что Кучканов 20 ноября 2013 года скончался, заявление о привлечении к гражданско-правовой ответственности направлено в отношении Гавриловой. АСВ отметило, что и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка.

Однако суд отклонил заявление АСВ. Арбитраж посчитал, что заявителем не доказана неправомерность действий (бездействия) Гавриловой, а также наличие причинной связи между причиненными убытками и действиями (бездействием) экс-бухгалтера банка. Кроме того, не доказаны факты заключения кредитных договоров от имени банка самостоятельно Гавриловой, а также не доказан факт того, что она, как член правления банка, принимала решения или могла оказывать влияние на принятие решения о предоставлении кредитов заемщикам.

Арбитражный суд Самарской области 3 февраля 2014 года признал ВСБ банкротом. Крупнейшими кредиторами ВСБ на тот момент являлись Самарский областной фонд жилья и ипотеки (более 198 млн рублей) и ОАО «Корпорация развития Самарской области» (около 200 млн рублей).

ВСБ лишился лицензии 2 декабря 2013 года. К этому времени банк несколько раз приостанавливал операционную деятельность. Экс-глава Волжского Социального Банка Валерий Кучканов был найден мертвым с огнестрельным ранением головы в своем доме. На месте происшествия был найден травматический пистолет, из которого, предположительно, застрелился Кучканов.