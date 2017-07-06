Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 60,09 рубля, курс евро увеличился на 7 копеек, до 68,14 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Снижения курса рубля не может остановить даже подъем нефтяных котировок. Так, после снижения в среду до 47,6 доллара за баррель Brent, сегодня котировки черного золота растут после публикации позитивного прогноза от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти.

На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 5,8 млн баррелей, запасы бензина — на 5,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 400 тыс. баррелей.

По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 48,32 доллара

Динамика цен на нефть остается ключевым драйвером для рублевых пар, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Курс доллара превысил максимум 59,89 рубля от 28 июня, но остался ниже максимума 60,43 рубля от 21 июня, говорит он.

Сегодня выйдет отчет Минэнерго США. «Если официальные данные зафиксируют сокращение запасов и добычи нефти, то цена за баррель Brent быстро восстановится до 49 и курс доллара снизится. Падение курса американской валюты ниже 59,65 рубля погасит зарождающийся «бычий» импульс. Прорыв уровня 60,4 рубля откроет дорогу доллару к 61,60 рубля», — прогнозирует эксперт.