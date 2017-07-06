Почта Банк совместно с одним из своих акционеров — Почтой России разрабатывает новые форматы присутствия; планирует в 2017 году заработать чистую прибыль на уровне прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости глава Почта Банка Дмитрий Руденко.
Чистая прибыль Почта Банка в 2016 году составила 1,2 млрд рублей. «В 2017 году мы планируем получить прибыль, сопоставимую с результатами прошлого года, но забегать в будущее я бы не стал. Завершим этот год и будем исходить из реальных цифр, а не из прогнозов и ожиданий», — сказал Руденко.
Если говорить о пассивах, то цель — нарастить портфель до 150 млрд рублей, добавил он. «Сейчас он в два с лишним раза меньше. Кредитный портфель по итогам 2017 года должен быть примерно равен объему портфеля средств физлиц. Идея проста – мы стремимся сбалансировать портфели», — указал глава банка.
По его словам, в настоящее время более чем в 70 регионах страны работает около 9 тыс. точек различных форматов банка. Помимо незначительной доли стрит-ретейла это «окна» продаж в почтовых отделениях, где финансовые услуги оказывают сотрудники банка или почтовые служащие после прохождения специального обучения.
«Сейчас с коллегами из Почты России мы разрабатываем новые форматы присутствия, которые изначально не были заложены в нашу модель работы», — поделился планами топ-менеджер.
Банк задумывается и о формате мобильных офисов, однако в более отдаленной перспективе. «Те форматы работы, которые сейчас рассматриваются, ориентированы в первую очередь на сельскую местность. Перспективы их реализации зависят от того, насколько они окажутся востребованными у населения. Кроме того, необходимо, чтобы почтовые отделения, которые мы планируем охватить, были оборудованы современным программным обеспечением и связью», — отметил топ-менеджер.
«Помимо физического присутствия самый интересный для нас формат — это digital, в который мы инвестируем и где чувствуем себя очень комфортно», — добавил Руденко.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 172,37 млрд рублей (47-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,06 млрд, кредитный портфель — 145,70 млрд, обязательства перед населением — 62,81 млрд.