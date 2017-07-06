Почта Банк совместно с одним из своих акционеров — Почтой России разрабатывает новые форматы присутствия; планирует в 2017 году заработать чистую прибыль на уровне прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости глава Почта Банка Дмитрий Руденко.

Чистая прибыль Почта Банка в 2016 году составила 1,2 млрд рублей. «В 2017 году мы планируем получить прибыль, сопоставимую с результатами прошлого года, но забегать в будущее я бы не стал. Завершим этот год и будем исходить из реальных цифр, а не из прогнозов и ожиданий», — сказал Руденко.



Если говорить о пассивах, то цель — нарастить портфель до 150 млрд рублей, добавил он. «Сейчас он в два с лишним раза меньше. Кредитный портфель по итогам 2017 года должен быть примерно равен объему портфеля средств физлиц. Идея проста – мы стремимся сбалансировать портфели», — указал глава банка.

По его словам, в настоящее время более чем в 70 регионах страны работает около 9 тыс. точек различных форматов банка. Помимо незначительной доли стрит-ретейла это «окна» продаж в почтовых отделениях, где финансовые услуги оказывают сотрудники банка или почтовые служащие после прохождения специального обучения.

«Сейчас с коллегами из Почты России мы разрабатываем новые форматы присутствия, которые изначально не были заложены в нашу модель работы», — поделился планами топ-менеджер.

Банк задумывается и о формате мобильных офисов, однако в более отдаленной перспективе. «Те форматы работы, которые сейчас рассматриваются, ориентированы в первую очередь на сельскую местность. Перспективы их реализации зависят от того, насколько они окажутся востребованными у населения. Кроме того, необходимо, чтобы почтовые отделения, которые мы планируем охватить, были оборудованы современным программным обеспечением и связью», — отметил топ-менеджер.

«Помимо физического присутствия самый интересный для нас формат — это digital, в который мы инвестируем и где чувствуем себя очень комфортно», — добавил Руденко.