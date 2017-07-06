S&P оценивает вероятность повышения суверенного рейтинга РФ в 30%, сообщил директор отдела «Рейтинги финансовых институтов» S&P Global Ratings Борис Копейкин в ходе ХХII Санкт-Петербургской международной банковской конференции.

«Важнейшим событием за прошедшие 12 месяцев стало то, что мы пересмотрели прогноз по рейтингу Российской Федерации на «позитивный». С марта мы видим вероятность повышения рейтинга», — сказал Копейкин.

По его словам, вероятность повышения суверенного рейтинга РФ составляет около 30%. «Это ни в коем случае не гарантия», — подвел итог Копейкин.