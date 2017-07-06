Центробанк одобрил создание постоянной организации XBRL, она будет ответственной за развитие международного унифицированного формата деловой отчетности XBRL в России, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России намерен использовать его для сбора и обработки надзорно-статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций (НФО)», — говорится в релизе.



Готовность стать членом организации уже высказали более 100 участников рынка: страховые и управляющие компании, пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, саморегулируемые организации, представители IT-индустрии и др., заключили в ЦБ.