В текущей ситуации лучшим клиентом для банка является клиент, который не нуждается в кредите, сказал председатель совета директоров Промсвязьбанка Алексей Ананьев в ходе ХХII Санкт-Петербургской международной банковской конференции.

«Не теоретическое, а практическое осознание прошедшего года, того факта, что самый лучший клиент — это тот, кто не нуждается в кредите. Самый лучший клиент — это трансакционный клиент», — сказал Ананьев.

Он пояснил, что стагнация для банковского бизнеса — не менее негативный фактор, чем рецессия.

«Потому что при изменении макроэкономических цифр реальная жизнь наших клиентов и их возможности не меняются, способности к инвестициям не меняются, покупательная способность наших клиентов лучше не становится, а зачастую инерционно продолжает ухудшаться... С точки зрения улучшения клиентского климата и, как следствие, повышения конкуренции... ситуацию можно рассматривать со знаком минус. Те, кто выживают в этих обстоятельствах и продолжают работать с банками в кредитных взаимоотношениях, те клиенты, безусловно, улучшают состояние к лучшему, становятся здоровее», — подвел итог глава совета директоров Промсвязьбанка.