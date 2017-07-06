Банк России ожидает, что проект по удаленному открытию банковских счетов стартует не ранее II квартала 2018 года. Об этом сообщил журналистам начальник Центра финансовых технологий департамента финансовых технологий ЦБ Максим Григорьев.

«Второй квартал — правильная оценка. Раньше мы и не планируем, честно говоря. В любом случае, даже если бы это сейчас было принято, все равно где-то подходу нужно, чтобы все подготовить», — сказал он, подчеркнув, что допускает запуск проекта также и в I квартале.

Григорьев выразил надежду на то, что поправки к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», которые регламентирует удаленное открытие счета, будут приняты Госдумой в осеннюю сессию.

«После этого будет дан период, за который должны быть подготовлены подзаконные нормативно-правовые акты и инфраструктура. Это займет, наверное, порядка полугода. Потому что это процесс достаточно трудоемкий...» — отметил он.

«Нет», — сказал Григорьев, отвечая на вопрос о том, будет ли параллельно с подготовкой инфраструктуры проводиться пилотный проект.