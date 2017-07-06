Кузнецкбизнесбанк с 1 июля по 30 сентября 2017 года проводит акцию по потребительскому кредитованию, в рамках которой ставки по программам «Классический», «Трудовой» и «Семейный» снижаются на 0,5—1,5 процентного пункта в зависимости от суммы кредита. Так, если заем выдается в размере до 250 тыс. рублей, то ставка будет ниже на 0,5 п. п. от базовой, от 250 тыс. до 500 тыс. рублей — на 1 п. п., свыше 500 тыс. — на 1,5 п. п.

Таким образом, с учетом скидок «Трудовой» кредит выдается под 17—20,5% годовых без обеспечения. Сумма финансирования ограничена 400 тыс. рублей.

По «Классическому» и «Семейному» тарифам ставка устанавливается в диапазоне от 16,5% до 19,5% годовых. Размер займа может достигать 800 тыс. руб. «Классический» кредит обеспечивается поручительством физических лиц. «Семейный» заем доступен клиентам, состоящим в браке не менее двух лет, при этом за каждые десять лет официально зарегистрированного брака предоставляется скидка в размер 0,5 п. п. Супруг(а) должен(на) выступать поручителем по кредиту.

Программами предусмотрены льготные условия для заемщиков, получающих зарплату на счет в любом банке. Размер скидки для таких лиц варьируется от 1,5 п. п. до 2,5 п. п. в зависимости от программы и срока кредитования, а максимальная сумма кредита больше, чем по стандартным условиям.

Кредит может быть предоставлен двумя способами: наличными через кассу банка или путем зачисления на банковский счет заемщика, к которому выпускается пластиковая карта. В первом случае ставка будет выше на 0,5 п. п., во втором — надбавка отсутствует, однако в случае снятия наличных с карты или счета в банкомате либо кассе банка взимается комиссия в размере 0,5% от дебетового наличного оборота. При оплате картой товаров и услуг в магазинах и торгово-сервисных предприятиях комиссия отсутствует.

«Срок кредитования может достигать пяти лет. Личное страхование оформляется по желанию заемщика и влияет на размер процентной ставки», — добавила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.