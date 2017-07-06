Банк России допускает возможность применения удаленной идентификации клиента некредитными финансовыми организациями. Об этом сообщил журналистам начальник Центра финансовых технологий департамента финансовых технологий ЦБ Максим Григорьев.

В настоящий момент в Госдуме находятся поправки к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», которые регламентирует удаленную идентификацию клиента российскими банками. Данный механизм позволяет банку идентифицировать клиента и предлагать ему свои услуги (в том числе открытие счета) удаленно.

«Концептуально видится, что целесообразно в дальнейшем будет на некредитные финансовые организации тоже распространять это. В принципе есть идея распространить это даже на нефинансовые услуги. То есть это действительно такая полноценная государственная инфраструктура создается», — сказал Григорьев.