Госкомпании тратят миллионы евро для продвижения своих интересов в Европе, почти не отчитываясь о тратах

Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Ассоциация российских банков и другие компании тратят миллионы евро для продвижения своих интересов в Европе, при этом почти не отчитываются о тратах, говорится в новом докладе Transparency International.

«Несмотря на политическую напряженность между Россией и странами ЕС, российские компании активно ведут деятельность по продвижению собственных интересов в органах государственной власти стран и в наднациональных институтах ЕС», — отмечается в докладе.

Согласно докладу, Сбербанк лоббирует свои интересы в Австрии через «дочку» Sberbank Europe AG. «На австрийском рынке лоббистская деятельность ПАО «Сбербанка» осуществляется его дочерней компанией Sberbank Europe AG, которая полностью принадлежит Сбербанку. Она представляет собой банковскую группу из девяти других дочерних банков, которая работает на 11 рынках в странах Центральной и Восточной Европы и занимается созданием устойчивых связей между Россией и европейскими рынками», — указывается в исследовании. Расходы Сбербанка на лоббистскую деятельность составляют менее 100 тыс. евро ежегодно.

Чуть больше тратит в Вене на продвижение своих интересов в Европе «Газпром», действуя через OMV Aktiengesellschaft. Компания прибегает к услугам корпоративных лоббистов. Также «Газпром» пользуется услугами Французской независимой ассоциации электроэнергии и газа и словенской Geoplin d.o.o. Ljubljana. В целом расходы «Газпрома» на лоббирование интересов в ЕС оцениваются в сумму не менее 900 тыс. евро ежегодно.

Во Франции Ассамблея французских торгово-промышленный лоббирует интересы сразу нескольких кредитных организаций. Среди них Газпромбанк, Росбанк, ВТБ, Sberbank CIB. Помимо банков союз также продвигают интересы сотового оператора МТС. Расходы на лоббизм там указаны за 2013 год в сумме 10 тыс. евро.

Ассоциация российских банков действует в Италии через Ассоциацию банков Италии. В феврале 2005 года организации подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает обмен информацией о международных финансовых стандартах, международных стандартах бухгалтерского учета, банковских технологиях, продуктах и услугах, банковских услугах и технологиях безопасности. Расходы на лоббизм в докладе не указаны.

«Сформировалась устойчивая практика использования российскими компаниями своих контрагентов и дочерних компаний для продвижения собственных интересов», — отмечается в докладе. При этом крупные российские государственные компании и госкорпорации не всегда отстаивают исключительно деловые интересы и зачастую воспринимаются как «агенты российского государства», считают эксперты.

Характер и объемы трат российских государственных компаний на лоббистскую деятельность за рубежом непрозрачны и не подлежат общественному контролю, указывают эксперты. «Сформированный негативный имидж российских компаний создает объективные трудности для сотрудничества между российскими организациями и представителями европейских официальных властей. Этот факт заставляет российские компании избегать публичного продвижения собственных интересов и вместо этого использовать неофициальные или непрозрачные практики лоббирования», — отмечается в докладе.

В Transparency объясняют это отличием регулирования лоббистской деятельности в разных странах ЕС. «Российские компании умело пользуются недостаточным регулированием лоббистской деятельности в странах ЕС, любыми пробелами и недоработками в национальном и международном законодательстве. В результате в европейских странах с подачи российских компаний распространяются коррупционные практики, разлагающие национальные и международные институты», — отмечается в докладе.

Потери несут как российские граждане, так и граждане стран ЕС, резюмирует Transparency.

Европейским странам для решения этой проблемы эксперты рекомендуют принять более строгую и унифицированную систему регистрации лоббистов, которая должна быть обязательной и включать в себя максимально полные сведения об их деятельности. С другой стороны, России Transparency считает нужным разработать и принять законодательство о лоббизме. «Его частью должны стать нормы, регулирующие лоббистскую деятельность отечественных компаний (по меньшей мере с государственным участием) за пределами России», — полагают в Transparency.