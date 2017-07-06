Живаго-Банк запустил «Пенсионный» потребительский кредит, в рамках которого заемщики в возрасте до 70 лет могут получить денежные средства в сумме от 30 тыс. до 300 тыс. рублей на любые цели.

При отсутствии обеспечения ставка варьируется от 16,5% до 21% годовых в зависимости от срока кредита, который может достигать пяти лет. В случае привлечения одного или двух поручителей проценты начисляются по ставке 16—20% годовых. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 3 процентных пункта.

«Заявка на получение кредита рассматривается в течение трех рабочих дней, а положительное решение действует один месяц. Предложением могут воспользоваться только жители Рязани и Рязанской области, имеющие постоянную регистрацию», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.