Живаго-Банк запустил «Пенсионный» потребительский кредит, в рамках которого заемщики в возрасте до 70 лет могут получить денежные средства в сумме от 30 тыс. до 300 тыс. рублей на любые цели.
При отсутствии обеспечения ставка варьируется от 16,5% до 21% годовых в зависимости от срока кредита, который может достигать пяти лет. В случае привлечения одного или двух поручителей проценты начисляются по ставке 16—20% годовых. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 3 процентных пункта.
«Заявка на получение кредита рассматривается в течение трех рабочих дней, а положительное решение действует один месяц. Предложением могут воспользоваться только жители Рязани и Рязанской области, имеющие постоянную регистрацию», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
ООО «МКБ им. С. Живаго» — региональный банк, зарегистрированный в Рязани. Основными направлениями деятельности являются обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, а также привлечение средств населения во вклады. Активен на рынке МБК, придерживается инвестиционной стратегии на рынке облигаций.
На текущий момент бенефициарами кредитной организации являются Любовь Шевырева (32,43%) и председатель правления Алексей Рубежный (28,00%). Доли остальных акционеров не превышают 10%: Алексей Косянин (9,90%), Виктор Шарапов (9,52%), Надежда Карпова (8,22%), Алексей Галинкин (4,86%), Алина Селезнева (2,13%), Владимир Майлатов (1,20%), Дмитрий Шашков (1,00%). На миноритариев приходится 2,74%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 3,35 млрд рублей (343-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,40 млрд, кредитный портфель — 2,23 млрд, обязательства перед населением — 2,04 млрд.