Потерять деньги на рынке Forex очень легко, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в прямом эфире в Facebook. Он рассказал о мифах, связанных с инвестициями. Один из них — готовность принимать риск означает, что инвестор заработает больше.

«Это не так. Чем выше ваши знания, тем больший доход вы будете получать. Неискушенный пользователь финансового рынка, принимая больший риск, с большей вероятностью потеряет деньги», — предупредил Швецов.

Еще один миф — зарабатывать на рынке Forex легко. «Это игра с нулевой суммой — чтобы вы заработали, кто-то должен проиграть. Слишком много факторов влияют на этот рынок, начинающему инвестору сложно их все учесть, поэтому вероятность потерять деньги очень большая», — сказал Швецов.

Также не стоит считать, что чем больше операций совершает инвестор, тем лучше. «Нужно помнить, что каждая операция — это комиссия, плюс расходы на депозитарий, клиринг. Каждая операция увеличивает издержки, и не факт, что вы получите прибыль. Нужно знать меру», — отметил Швецов.

Он сравнил финансовый рынок с медициной. «Если вы будете применять неправильные препараты, это может усугубить ваше состояние. То же самое на финансовом рынке: если вы выбираете не те инструменты, это может привести к потерям и долговой яме», — заключил Швецов.