У накопительного страхования жизни (НСЖ) есть свои преимущества, но надо внимательно читать договор, так как продукт «ниже стандартизован, чем НПФ». При этом введение системы гарантирования по продуктам страхования жизни пока не обсуждается, заявил в прямом эфире в Facebook первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Он напомнил, что инвестиционный доход по НСЖ не определен, при этом страховые компании могут гарантировать сохранность основной суммы. «Обращайте внимание на условия расторжения договора: санкции могут быть очень высокие, если вы, например, перестаете вносить взносы», — предупредил Швецов.

По его словам, пока не обсуждается введение системы гарантирования по продуктам страхования жизни. «Пока гарантированы вклады до 1,4 миллиона рублей и сумма взноса на пенсионные счета. Обсуждается страхование ИИС. После этого, возможно, будет дискуссия вокруг гарантирования страхования жизни, но пока такой дискуссии нет», — сказал Швецов.

Он порекомендовал не доверять тому, что говорят продавцы продуктов страхования жизни. «У них есть мотивация продать, поэтому они будут психологически воздействовать на вас, чтобы вы этот продукт купили. Это отличается от финансового консультанта, который отстаивает ваши интересы, потому что живет на комиссию. Чтобы она продолжала поступать, вы должны быть удовлетворены результатом», — отметил Швецов.