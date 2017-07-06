При самостоятельном управлении индивидуальным инвестиционным счетом его можно открывать с суммой от 50 тыс. рублей, отметил в прямом эфире в Facebook первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. В доверительное управление стоит отдавать суммы побольше, например 400 тыс. рублей, полагает он.

«Пробуйте, экспериментируйте, не начинайте со слишком рискованного инвестирования, — советует Швецов. — Начинающим инвесторам рекомендую начинать с доверительного управления и следить, какие решения принимает управляющий, задавать ему вопросы, почему то или иное решение принято».

На вопрос: «Какая доходность считается хорошей для начинающего инвестора?» — Швецов ответил, что такой доходности не существует. По его словам, этот параметр определяется большим количеством факторов и уровнем риска, который вы принимаете. «Общий принцип: ваши инвестиции на том горизонте, который вы выбрали, должны обогнать инфляцию», — пояснил Швецов.

Чем сложнее инструмент, тем больше знаний нужно, подчеркнул Швецов. По его словам, нужно иметь и опыт инвестирования, и финансовую дисциплину. «К сожалению, многие увлекаются желанием заработать больше и открывают позиции, которые приводят к убыткам. Если опыта нет, сложные инструменты лучше не использовать. К сложным я отношу все, кроме вклада в банке и облигаций с фиксированной доходностью», — заключил Швецов.