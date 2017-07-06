Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Примсоцбанку на уровне «ruВВВ+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.
«К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокие показатели рентабельности бизнеса (ROE по РСБУ за период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017-го составила 20,2%, по МСФО за 2016 год — 23,3%) и приемлемый запас по устойчивости капитала к реализации кредитных рисков (по оценкам агентства, на 1 июня 2017 года полное обесценение свыше 6,4% остатка ссудной задолженности может привести к нарушению норматива Н1.0 без увеличения капитала или снижения активов под риском). Поддержку рейтингу также оказывает хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте от 1 до 30 дней в сочетании с невысокой вероятностью крупных выплат на среднесрочном горизонте», — говорится в сообщении.
По мнению аналитиков, давление на рейтинг Примсоцбанка оказывают недостаточно распространенная практика использования дифференцированного подхода к созданию резервов в рамках одной категории качества, а также высокая волатильность привлеченных средств юрлиц на счетах в банке в отдельные месяцы.
ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» — крупный по размеру активов региональный банк с универсальной моделью бизнеса. Кредитная организация занимает сильные позиции как в корпоративном, так и в розничном кредитовании, а также располагает довольно развитой сетью продаж. Основным источником фондирования выступают депозиты населения (53,97%).
Основными бенефициарами на текущий момент являются председатель правления, член совета директоров Дмитрий Яровой (54,86%) и его сын Александр Яровой (32,49%), а также Европейский банк реконструкции и развития (12,5%), вошедший в капитал Примсоцбанка в мае 2007 года. На акционеров-миноритариев приходится 0,15% акций общества. Отметим, что Дмитрий и Александр Яровые являются также основными владельцами ПАО Банк «Левобережный» (г. Новосибирск).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 48,28 млрд рублей (98-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,78 млрд, кредитный портфель — 30,01 млрд, обязательства перед населением — 26,18 млрд.