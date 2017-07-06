Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Примсоцбанку на уровне «ruВВВ+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.



«К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокие показатели рентабельности бизнеса (ROE по РСБУ за период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017-го составила 20,2%, по МСФО за 2016 год — 23,3%) и приемлемый запас по устойчивости капитала к реализации кредитных рисков (по оценкам агентства, на 1 июня 2017 года полное обесценение свыше 6,4% остатка ссудной задолженности может привести к нарушению норматива Н1.0 без увеличения капитала или снижения активов под риском). Поддержку рейтингу также оказывает хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте от 1 до 30 дней в сочетании с невысокой вероятностью крупных выплат на среднесрочном горизонте», — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, давление на рейтинг Примсоцбанка оказывают недостаточно распространенная практика использования дифференцированного подхода к созданию резервов в рамках одной категории качества, а также высокая волатильность привлеченных средств юрлиц на счетах в банке в отдельные месяцы.