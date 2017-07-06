На российском финансовом рынке активных инвесторов сейчас сотни тысяч, а не миллионы, отметил в прямом эфире в Facebook первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Однако рост числа инвесторов неизбежен, полагает он.

«Я верю в дигитализацию, появление роботизированных советников. Большинство граждан через пять лет будут иметь робота-консультанта, который будет советовать, какие решения принимать на финансовом рынке», — считает Швецов.

По его словам, если бы россияне обладали большим опытом и знаниями в сфере инвестиций, гораздо больше людей вкладывали бы не в депозиты, а в облигации, в частности «народные». Доходность по ним в настоящее время выше, чем по вкладам, отметил Швецов.