Если гражданин готов вложить деньги на горизонте трех лет, выгоднее купить «народные» облигации (ОФЗ-н), а не размещать средства на депозите в банке, отметил в прямом эфире в Facebook первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

«Особенно если сумма инвестиций превышает 1,4 миллиона рублей, гарантированных АСВ», — добавил он.

По словам Швецова, если у человека нет времени «бегать по нескольким банкам», то ОФЗ-н — хорошая альтернатива вкладам. А если приобрести облигации на индивидуальный инвестиционный счет, то можно получить еще и налоговый вычет, напомнил он.

Минфин РФ объявил о размещении с 6 июня дополнительного выпуска ОФЗ для населения (ОФЗ-н) объемом 15 млрд рублей по номиналу.

Первый выпуск ОФЗ-н Минфин России разместил в апреле также в объеме 15 млрд рублей. Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства. Физические лица с апреля могут приобрести ОФЗ-н через примерно 1,4 тыс. отделений Сбербанка и ВТБ 24.