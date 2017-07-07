Портал Банки.ру объявляет победителей акции «БанкЛото» за июнь.

Со списком победителей можно ознакомиться на странице. Им будет выплачено по 10 тыс. рублей. Обращаем внимание, что все победители получат персональное уведомление о выигрыше, а также памятку о порядке получения призов на указанный при регистрации e-mail.

Начиная с февраля 2017 года Банки.ру ежемесячно проводил розыгрыш денежных призов среди пользователей портала, которые порекомендовали специальные предложения финансового супермаркета Банки.ру своим друзьям в социальных сетях.

Июньский розыгрыш «БанкЛото» в текущем виде был последним. Банки.ру работает над подготовкой новой акции.

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