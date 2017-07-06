На торгах Московской биржи в четверг акции «Ростелекома» подешевели до 67,95 рубля за бумагу (минус 5,47% к вчерашней цене закрытия). Это минимальная цена за последние 11 лет. Такую динамику эксперты объясняют дивидендной отсечкой — снижение всегда происходит после закрытия реестра акционеров для получения дивидендов.

Реестр закрывается 7 июля, но с учетом режима торгов Т+2 последний день для покупки акций «Ростелекома» под дивиденды был вчера. Дивидендная доходность — 7,6% (5,39 рубля на акцию).



«Примечателен не размер конкретно сегодняшнего падения акций, а общий масштаб снижения капитализации телекоммуникационной компании за последние годы. Чтобы подняться к минимумам кризисного 2008 года, им нужно вырасти с текущих значений на 40%», — отмечают в «БКС Экспресс».

Аналитики «КИТ Финанс брокер» рекомендуют бумаги «Ростелекома» к покупке и полагают, что «дивидедный гэп» (падение после закрытия реестра под выплату) может быть закрыт в короткий срок.