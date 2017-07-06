Банк «Российский Капитал» сообщает о переезде отделения во Владивостоке. Региональный операционный офис «Владивостокский» теперь находится по адресу: пер. Краснознаменный, 5В, следует из релиза финучреждения.

«Теперь офис расположен в новом здании в центральной части города и полностью соответствует последним банковским требованиям: увеличена зона для комфортного обслуживания как частных, так и юридических лиц, появились переговорные комнаты», — говорится в сообщении.

Обслуживание физических и юридических лиц осуществляется по графику: понедельник — пятница, с 9:00 до 18:00 (без перерыва), выходные дни — суббота и воскресенье.