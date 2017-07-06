Международная роль европейской валюты незначительно снизилась в 2016—2017 годах, но евро по-прежнему остается второй наиболее используемой валютой, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на обзор Европейского центрального банка (ЕЦБ).



Повышенные неэкономические риски, связанные, в частности, с геополитическими событиями, повлияли на международную роль евро в отчетном периоде. Среди таких событий — выборы в некоторых странах еврозоны, неопределенность по итогам референдума в Великобритании и приход к власти новой администрации в США.

Использование евро в качестве валюты финансирования на международных долговых рынках сократилось в 2016 году и в начале 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно обзору, стабилизация доли евро в глобальных валютных резервах дает предварительные доказательства того, что его роль в качестве официального хранилища ценных бумаг оставалась устойчивой к различным потрясениям. Также увеличилась доля евро в международных платежах.

«Евро остается неоспоримым как вторая наиболее используемая международная валюта в условиях, когда доля нетрадиционных резервных валют постепенно увеличивается», — сказал член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере.

