Коэффициент убыточности в ОСАГО, по данным KPMG, в 2016 году превысил 80% и, по прогнозам, достигнет 84% в 2017-м, говорится в восьмом ежегодном обзоре страхового рынка в России, подготовленном специалистами по России и СНГ. ЦБ оценивает комбинированный коэффициент убыточности в ОСАГО по итогам 2016 года в 97,8% (без учета расходов на управление).

В обзоре KPMG указывается, что «коэффициент убыточности ОСАГО достиг своего максимального значения за последние пять лет, и дальнейшие прогнозы его динамики пессимистичны». Убыточность ОСАГО продолжают усугублять система продаж РСА «Единый агент», электронные полисы и натуральное возмещение, считают в KPMG. Введение натурального возмещения прибавит к коэффициенту убыточности ОСАГО 7,5%, указывают респонденты.

Страховщики ОСАГО могут сократить убытки Убытки страховщиков ОСАГО в этом году могут сократиться до 60 млрд руб. по международным стандартам, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Такую оценку союз дал, опросив страховщиков, пояснил он.

Рост убыточности ОСАГО вынуждает игроков задуматься о том, чтобы сдать лицензии на данный вид страхования: опрошенные руководители страховых компаний предполагают, что в 2017 году этот рынок покинут еще две крупные компании. В 2016 году лидер рынка ОСАГО — компания «Росгосстрах» уже сократила продажи полисов на 20%. За год сдали лицензии на ОСАГО три страховщика: «ВТБ Страхование», «Уралсиб» и «Альянс». «РЕСО-Гарантия», на долю которой приходится около 15% продаж ОСАГО и которую участники рынка прочат в лидеры первого полугодия по продажам, также заявила, что в качестве крайней меры рассматривает уход с рынка ОСАГО.

Высокая рентабельность каско, указывается в обзоре, может привести к усилению конкуренции в данном сегменте. Средний коэффициент убыточности (КУ) по добровольному автострахованию (соотношение совокупного убытка к заработанной премии) составил 79%, его ожидаемая величина по итогам 2017 года — 66%. Данные ЦБ по 2016 году ниже: комбинированный КУ составил 63% (также без учета управленческих расходов страховщиков).

Возможный рост российского рынка страхования респонденты (топ-менеджеры страховых компаний) связывают с новыми технологиями — в это верят 90% опрошенных страховщиков. Опрошенные руководители страховых компаний отмечают потенциал для эффективного применения новых технологий во всех сферах бизнес-процесса: продажах, андеррайтинге и урегулировании убытков.