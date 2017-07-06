ЦБ установил официальные курсы валют на 7 июля. Курс доллара повысился на 66,39 копейки, составив 60,2426 рубля (59,5787 рубля на 6 июля). Курс евро увеличился на 70,6 копейки, до 68,3814 рубля (67,6754 рубля на 6 июля).

Рубль снизился вслед за рухнувшими накануне нефтяными ценами, которые сегодня уже восстановились. По данным на 12:30 мск баррель Brent стоит 48,34 доллара. Котировки перешли к росту после публикации данных по запасам от Американского института нефти.

Однако далее российская валюта может оставаться под давлением, полагает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. «Мало того, что у нефти нет оснований для взрывного роста, так еще и спрос со стороны иностранных инвесторов на российские ОФЗ недостаточно высок. А это выступает фактором против рубля», — поясняет эксперт.

Помимо этого, продолжает она, в пятницу выходит важная статистика по рынку труда США, что может поддержать доллар по всему спектру рынка. Наконец, не стоит забывать о первой встрече президентов России и США. «Если оттуда не поступит каких-то прорывных новостей, рубль может быть разочарован, нацеливаясь на отметку 60,9—61 за доллар», — предупреждает аналитик.

С технической точки зрения рубль будет стремиться преодолеть отметку 60,4, продолжает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. И если это произойдет, прогнозирует он, дальнейшее сопротивление будет только на отметке 61,6 за доллар.

«Пока такой сценарий возможен только при сохранении текущих цен на нефть или их падении, но при росте до 49 долларов за баррель Brent и выше рубль, судя по всему, вновь окажется выше 60 за доллар», — комментирует эксперт.